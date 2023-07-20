مستشار قانوني يوجه رسالة للمتضررين من التلاعب في سهم دار الأركان

قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إن التلاعب في سهم دار الأركان تمثل في مكاسب غير مشروعة تم خلالها إدارة محافظ وإعطاء أوامر شراء وبيع غير صحيحة تسببت في اختلاف قيمة السهم.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن أي شخص تضرر من التلاعب في سهم دار الأركان عليه التقدم بالمطالبة بالتعويض ولا يوجد حد أدنى أو أعلى للمطالبة.

إدانة 17 مخالفاً لنظام السوق المالية

وأعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، الخميس، عن صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عدد 17 مخالفاً بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع عدد 5 مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 مليون ريال.

فيديو | المستشار القانوني محمد الوهيبي: أي شخص تضرر من التلاعب في سهم دار الأركان عليه التقدم بالمطالبة بالتعويض ولا يوجد حد أدنى أو أعلى للمطالبة #الإخبارية pic.twitter.com/eVDwuiibMl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2023

اقرأ أيضا:

تفاصيل قضية التلاعب بسهم “دار الأركان”