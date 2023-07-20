انطلاق نسخة مهرجان ولي العهد للهجن الأكبر على مستوى الرياضات السعودية أغسطس المقبل

يشهد مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة ٢٠٢٣، إقبال كبير من المشاركين ويتوقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 60 ألف مطية، إجمالًا منذ انطلاق المهرجان عام 2018، ودخل المهرجان موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم بالنسخ الماضية.

وتنطلق النسخة الخامسة من المهرجان الأكبر في الأول من أغسطس المقبل، على ميدان الطائف للهجن، إذ تستمر الفعاليات قرابة 38 يوماً بمشاركةٍ محلية و خليجية.

وكانت النسخ الماضية شهدت إقبال كبير من المشاركين حيث تجاوز عدد المطايا المشاركة 54 ألف مطية، مقسمة كالتالي، حوالي 11 ألف مطية في عام 2018، و13 ألف مطية في عام 2019، و14.5 ألف مطية في عام 2021، و14.5 ألف مطية في عام 2022.

دخول مهرجان الهجن موسوعة غينيس للأرقام القياسية

وحصل المهرجان في 21 سبتمبر 2018 على شهادة دخول الموسوعة العالمية كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، في النسخة الأولى بمشاركة 11.178 مطية وتسلم الاتحاد السعودي للهجن الشهادة.

كما سجلت النسخة الخامسة رقمًا قياسيًا جديدًا للأشواط بعدما اقتربت من ثلاث ألف في النسخ السابقة، وسجلت النسخة الأولى 787 شوطًا، والنسخة الثانية 439 شوطاً، والنسخة الثالثة 531 شوطاً، والنسخة الرابعة 589 شوطاً ليصل العدد إلى 2937 شوطاً.

"مهرجان ولي العهد للهجن" يستعد لتحقيق أرقام قياسية جديدة بوصفه الأكبر على مستوى الرياضات السعودية.https://t.co/C36K3KUuX4#واس_رياضي pic.twitter.com/iC5PWQQIyI — واس الرياضي (@SPA_Spor) July 20, 2023

اهتمام ولي العهد برياضة الهجن

وتحظى رياضة الهجن في المملكة العربية السعودية على اهتمام ولي العهد، وتلبية لعشاق هذه الرياضة وتحقيق رغبات ملاك الهجن.

وتستحوذ رياضة الهجن على نصيب كبير من الجوائز على المستويات الرياضية داخل المملكة، حيث تقدر بـ 56.255 مليون ريال بزيادة ثلاثة ملايين ريال عن النسختين الأولى والثانية، بالإضافة إلى جائزة سيف ولي العهد التي تصل إلى مليون ريال.