النائب العام يشدد على ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته

شدد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة تبوك، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، والوكلاء المساعدين.

وأكد النائب العام اهتمام القيادة الرشيدة في تطور منظومة التشريع القضائي في المملكة، وإيجاد مرجعية مؤسسية للعمل القانوني والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية المتمثل بصدور نظام المعاملات المدنية خلال هذا العام.

وقال إن النظام أصبح شاملًا ومُنَظِّمًا لجميع الأمور الحياتية المدنية،كما وفَّر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستندًا بذلك إلى الشريعة الإسلامية، ومواكبًا التطورات الحديثة المعاصرة.

ووجه النائب العام رؤساء نيابات المناطق بالمملكة بالعناية بالموقوفين السجناء، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف،والتحقُّق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم.

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