تمويل حكومي سعودي لمشروع في جزر “البهاما” بـ 10 ملايين دولار

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الخميس، اتفاقية قرض تنموي بـ10 ملايين دولار، مع نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، إسحاق تشيستر كوبر.

وقال الصندوق السعودي للتنمية في بيان، إن الاتفاقية تستهدف تمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال، في 3 جزر، لاستيعاب المشروعات الصغيرة والناشئة، علماً بأن المراكز تتسع لـ50 مشروعاً في جزيرة ناسو، و25 مشروعاً في جزيرة غراند بهاما، بالإضافة إلى 25 مشروعاً في جزيرة إكسوما.

تمويل حكومي سعودي لدعم الدول النامية

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تجسّد حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجهها، كما تؤكد على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.

وذكر البيان أن المشروع سيسهم في تعزيز جودة قطاع السياحة والنمو الاقتصادي، ونمو التجارة المحلية من خلال منافذ البيع، فضلاً عن تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والإسهام في تحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتمثّل في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

تعزيز التنمية المستدامة

وفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن الاتفاقية تجسد حرص الصندوق على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، مضيفاً: "يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بين الصندوق وجُزر البهاما، ونرجو أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية المستدامة".

فيما ثمّن نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم جزر البهاما عبر هذه الاتفاقية، وعدّها "خطوة مهمة" في استراتيجية بلاده نحو تحقيق النمو المستدام، مضيفاً: "ستعمل مراكز حاضنة الأعمال كمحفّز لروّاد الأعمال الطموحين، كما ستسهم في تسريع وتيرة خلق فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة في جزر البهاما، إذ يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة للتنمية والازدهار ".

جدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية نفّذ أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 88 دولة حول العالم، منذ بدء نشاطه عام 1975، فيما يمثّل توقيع الاتفاقية اليوم بداية النشاط الإنمائي للصندوق في جُزر البهاما، مما يجعلها الدولة التاسعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية من الصندوق.

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