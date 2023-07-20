أكتوبر المقبل.. المملكة تستضيف “أسبوع المناخ بالشرق الأوسط”

أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستستضيف "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م"، في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023م، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين.

ومن المقرر أن يُقام "أسبوع المناخ" في الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

المملكة تستضيف أسبوع المناخ

ونشرت وزارة الطاقة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بياناً ذكرت فيه أن نشاطات وفعاليات الأسبوع ستُقام تحت عنوان "التقييم العالمي"، بهدف تقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيّر المناخي.

المملكة تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 20, 2023

وحسب بيان الوزارة، فإن استضافة المملكة أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الـ28 للدول الأطراف في اتفاقيات المناخ (COP28)، قرب نهاية العام، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما سيتيح الفرصة لإبراز جهود المنطقة، واستعراض نهجها، في العمل المناخي، وتسليط الضوء على آثار التغيرات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي في المنطقة.

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أنشطة ولقاءات إقليمية

وسيتضمن الأسبوع العديد من الأنشطة واللقاءات الإقليمية والدولية المهمة وذات العلاقة، بالإضافة إلى المعارض، والنشاطات الثقافية.

وقالت وزارة الطاقة إنه من المتوقع أن يُشارك في فعاليات أسبوع المناخ جمعٌ كبير من الوزراء وكبار المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بقضايا الطاقة والمناخ، من مختلف دول العالم، فضلاً عن مشاركة ممثلي هيئة الأمم المتحدة والهيئات ذات العلاقة، لاستكشاف وتعزيز الفرص، والتعاون في إيجاد حلول عملية ومنطقية للتعامل مع التغير المناخي والحد من آثاره.

أضافت الوزارة: "سيتم أيضاً مناقشة السياسات وفرص الاستثمارات، ومجالات البحث والتطوير، ونشر الحلول التقنية المختلفة، كالطاقة المتجددة، وجهود تعزيز كفاءة الطاقة، والهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون، وإزالة ثاني أكسيد الكربون".

وأوضحت الوزارة أن التسجيل لحضور فعاليات الأسبوع مفتوح الآن، وأن بإمكان الراغبين التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks/host-an-event-at-the-mena-climate-climate-week-2023-expression-of-interest

كما يمكن الحصول على إجاباتٍ عن الاستفسارات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .