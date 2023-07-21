الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الشرقية والوسطى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانا عن حالة الطقس اليوم الجمعة، متوقعًا أن يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من المنطقة الوسطى، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين المركز، أن هناك نشاطا للرياح مثير للأتربة والغبار، مما تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك خط الساحل الواقع من مكة المكرمة إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

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وأشار التقرير الصادر من المركز، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي و الأوسط و بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي و الأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الشمالي و الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأوضح المركز في بيانه، أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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