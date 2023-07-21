حارس وقائد جديدان.. حقبة جديدة لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى 2028.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، سيكون التعاقد مع أندريه أونانا بعقد يمتد حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي.

مانشستر يونايتد يتعاقد مع الكاميروني أونانا

ووضع المدرب الهولندي إيريك تين هاج صاحب الـ27 عاما على رأس قائمة أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة بلغت 51 مليون يورو، مع وجود أربعة ملايين يورو كحوافز.

وأصبح أونانا ثاني صفقات مانشستر هذا الصيف بعد ضم ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحافظ الحارس الكاميروني على شباكه نظيفة 104 مرة في 255 مباراة.

برونو فيرنانديز قائد جديد لمانشستر يونايتد

وفي سياق متصل، أعلن مانشستر يونايتد اختيار البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب الوسط، كقائد جديد للفريق خلفا لهاري ماجواير.

وكشف هاري ماجواير مدافع المنتخب الإنجليزي يوم الأحد الماضي عن قرار المدير الفني للفريق إيرك تن هاج والذي أخبره بتجريده من شارة القائد بعد أن عانى في الموسم الماضي في إيجاد وقت للمشاركة مع الفريق.

من جانبه، قاد فيرناديز الفريق خلال الموسم وظهر في جميع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي عدا واحدة فقط، فيما أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز الثالث ليعود مجددا لمنافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2021.

وخاض صاحب الـ28 عاما 185 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إليه قادما من سبورتنج لشبونة في عام 2020.

وكان المدافع الفرنسي رافائيل فاران قد تولى قيادة الفريق في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد أمام ليون الفرنسي أمس الأربعاء، وهي المباراة التي غاب عنها فيرنانديز بعدما تم منحه وقتا للراحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في المباريات الدولية في حزيران / يونيو الماضي.

ووصل فريق مانشستر يونايتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، وذلك استعدادا لجولة تستمر 12 يوما، حيث سيضطر تن هاج للعب بدون لاعب الوسط البرازيلي فريد والذي لازال متواجدا في إنجلترا لأسباب شخصية.