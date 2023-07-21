المملكة ترفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من مقاطعة بولندية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، قرارا برفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة Warmińsko-Mazurskie ببولندا.

وأوضحت الهيئة، أنها اتخذت هذا القرار بناءً على تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة Warmińsko-Mazurskie، وعدم تسجيل أي حالات تفشٍّ جديدة للمرض فيها.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، قد قررت الثلاثاء الماضي، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة Malopolskie البولندية بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد الخطورة، كما قررت فرض حظر مؤقت للواردات من مقاطعة Podlaskie البولندية بسبب تفشي مرض نيوكاسل بها.

يأتي ذلك في إطار التزام السلطات الصحية بالمملكة بالمعايير الدولية والاحترازية، المتبعة للحد من انتشار الأمراض المعدية، وضمان الصحة العامة.