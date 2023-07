موسى ديابي يحبط النصر

رفض الفرنسي موسى ديابي، جناح باير ليفركوزن الألماني، عرضًا ضخمًا من النصر بهدف الانضمام لأستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعام 2023.

وكانت إدارة النصر وضعت موسى ديابي كأحد أهداف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد، لكن يبدو أن الصفقة فشلت رغم أن المفاوضات وصلت بالفعل لمراحل متقدمة.

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن موسى ديابي قرر قبول عرض أستون فيلا.

وكشف صحفي "سكاي سبورت" أن قيمة الصفقة بلغت 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كإضافات.

Moussa Diaby to Aston Villa, here we go! French winger has just said yes to Villa, he wants to join Unai Emery’s project — PL football as priority. 🟣🔵🇫🇷 #AVFC

Villa will pay fee in excess of €50m to Leverkusen for Diaby.

🇸🇦 Diaby picked Villa over huge bid from Al Nassr. pic.twitter.com/nklQV3Zs0X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023