موسى ديابي يحبط النصر

رفض الفرنسي موسى ديابي، جناح باير ليفركوزن الألماني، عرضًا ضخمًا من النصر بهدف الانضمام لأستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعام 2023.

وكانت إدارة النصر وضعت موسى ديابي كأحد أهداف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد، لكن يبدو أن الصفقة فشلت رغم أن المفاوضات وصلت بالفعل لمراحل متقدمة.

تفاصيل انتقال موسى ديابي إلى أستون فيلا

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن موسى ديابي قرر قبول عرض أستون فيلا.

وكشف صحفي "سكاي سبورت" أن قيمة الصفقة بلغت 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كإضافات.

Moussa Diaby to Aston Villa, here we go! French winger has just said yes to Villa, he wants to join Unai Emery’s project — PL football as priority. 🟣🔵🇫🇷 #AVFC Villa will pay fee in excess of €50m to Leverkusen for Diaby. 🇸🇦 Diaby picked Villa over huge bid from Al Nassr. pic.twitter.com/nklQV3Zs0X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن أستون فيلا سيجهز الأوراق الرسمية وسيوقع العقود مع الجناح الفرنسي اليوم الجمعة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل يوم الخميس، مؤكدا أن النادي الإنجليزي يرغب في إنهاء كافة الأمور خلال أسرع وقت ممكن.

وأوضح رومانو أن موسى ديابي اختار أستون فيلا رغم عرض النصر الضخم، لأنه يريد الانضمام إلى مشروع المدرب أوناي إيمري، في الوقت الذي يعتبر فيه أن اللعب للدوري الإنجليزي الممتاز كأولوية.

كم كانت قيمة عرض النصر لضم موسى ديابي؟

وكان النصر قدم عرضا لباير ليفركوزن تصل قيمته إلى 43 مليون يورو بجانب المتغيرات.

غير أن أستون فيلا استمر في سباق التعاقد معه وحسم الصفقة لصالحه في النهاية بعد تقديم عرضه الجديد بقيمة 50 مليون يورو.

ماذا قدم موسى ديابي مع باير ليفركوزن؟

وكان موسى ديابي انتقل لصفوف باير ليفركوزن في صيف 2019، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ ذلك الحين شارك صاحب الـ24 عاما في 172 مباراة في كافة البطولات، وسجل 49 هدفا وصنع 48 أخري، وتلقى 28 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء.