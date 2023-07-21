مجلس القيادة اليمني يثمّن جهود المملكة في إعادة تأهيل مطار الغيضة

ثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخاصة بإعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة.

واستقبل المطار، أمس الخميس، أول رحلة لطائرة الخطوط اليمنية قادمةً من مطار الريان بمحافظة حضرموت.

إعادة تأهيل مطار الغيضة

وجرى إعادة تأهيل وتجهيز المطار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فيما أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن استئناف الرحلات الجوية إلى المطار سيحفّز الأنشطة الاستثمارية ويخفف المعاناة أمام المسافرين، على ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وتضمن مشروع إعادة التأهيل رفع كفاءة المطار لتحقيق أعلى مستويات السلامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية.

تأهيل مباني ووحدات المطار

كما تضمن إعادة تأهيل مباني ووحدات المطار من صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وبرج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه، من خلال تجهيزها بالمعدات، بالإضافة إلى تزويد المطار بأجهزة الامتعة وأنظمة الملاحة (R - NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وتوفير إضاءة متكاملة لسوره.

جدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية لخدمة اليمنيين في 7 قطاعات أساسية هي: التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والثروة السمكية والزراعة.

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