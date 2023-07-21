هزيمة رباعية تختتم وديات النصر في البرتغال (فيديو)

خسر النصر أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما في ختام المباريات الودية للفريق بمعسكره المقام في البرتغال.

وكانت تلك المباراة الودية للخامسة للنصر قبل الموسم الجديد 2023-2024.

نتيجة مباراة النصر وبنفيكا

وافتتح الوافد الأرجنتيني الجديد أنخل دي ماريا التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 21 ثم أضاف البرتغالي جونكالو راموس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و36 واختتم النرويجي أندرياس شجيلديروب أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 69 في الوقت الذي تكفل فيه سلطان الغنام بتسجيل الهدف الوحيد للنصر في الدقيقة 41.

ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

وكان النصر خاض أربع وديات ضمن معسكره في البرتغال حيث تغلب على ألفيركا البرتغالي بهدفين نظيفين قبل أن يفوز على فارينسي البرتغالي بنتيجة 5 /1، بينما خسر أمام سلتا فيجو الإسباني بخماسية نظيفة، ليختتم ودياته في البرتغال بالخسارة أمام بنفيكا.

ومن المقرر أن يغادر النصر إلى اليابان لخوض وديتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27 يوليو على الترتيب.

وسيعود النصر بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو المقبل.

ويحل النصر في المجموعة الثالثة رفقة أندية الشباب والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

أهداف مبارة النصر وبنفيكا