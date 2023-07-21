روسيا تُجري تدريبًا بالصواريخ المضادة للسفن بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها أجرت تدريبا في شمال غرب البحر الأسود، أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب أهداف في البحر الاسود.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قطع بحرية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن على زورق، تم تحديده هدفا في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

كانت موسكو، قد أعلنت مؤخرًا أن السفن المتوجهة من من البحر الأسود بمثابة زوارق عسكرية محتملة، بعد أيام من إعلان أوكرانيا أيضاً، أنها ستعتبر أيّ سفينة مبحرة في البحر الأسود في اتجاه الموانئ الروسية؛سفناً عسكرية محتملة.

يشار إلى أن التوتر في منطقة البحر الأسود قد تجدد هذا الأسبوع، تزامنًا مع انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

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