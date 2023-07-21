تم تقييده مع صديقته.. سرقة نجم باريس سان جيرمان

سقط الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، ضحية لعملية سطو عنيفة.

ووفقًا لتقرير فرنسية أكدتها وكالة "فرانس برس" لاحقًا، فإن جيانلويجي دوناروما تعرض مع صديقته للاعتداء الجسدي ثم قُيدوا من قبل عدة رجال اقتحموا منزلهم في العاصمة الفرنسي باريس الليلة الماضية.

تفاصيل سرقة دوناروما في منزله

وهرب اللصوص مع المسروقات التي تقدر قيمتها بحوالي 500 ألف يورو، لتحقق السلطات المحلية في الواقعة خلال الوقت الحالي.

وتمكن دوناروما وصديقته بعد ذلك من الاحتماء في فندق فخم قريب من المنزل في الساعات الأولى من فجر الجمعة، حيث تم الاعتناء بهم، ثم اتصل عمال الفندق بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وكان الثنائي في حالة صدمة، ليتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي رعاية إضافية.

ولم يتم القبض على الجناة حتى الآن، وسط استمرار البحث عليهم من الشرطة الفرنسية.

لسوء الحظ، ليس دوناروما اللاعب الوحيد في باريس سان جيرمان الذي وقع ضحية لسرقة منزل، حيث سبقه العديد من اللاعبين السابقين مثل أنخيل دي ماريا وماركينوس وسيرجيو ريكو وماورو إيكاردي وتياجو سيلفا للسطو.

وتأتي واقعة السرقة قبل أول مباراة لباريس سان جيرمان استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، والتي سيلعبها ضد لوهافر مساء الجمعة.

وتم استدعاء دوناروما إلى قائمة تضم 27 لاعبا من قبل المدرب الجديد لويس إنريكي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 عاما يستعد لخوض موسمه الثالث مع سان جيرمان، إذ يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2026.

وخاض دوناروما 48 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي، حيث استقبل 52 هدفًا.