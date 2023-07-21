أول جمعة من موسم العمرة 1445هـ.. شؤون الحرمين تعلن الجاهزية الكاملة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال جاهزيتها وتوفير جميع الإمكانيات والطاقات البشرية والآلية، لاستقبال المصلين في الجمعة الأولى من موسم العمرة لهذا العام 1445هـ.

وقال المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين المهندس ماهر بن منسي الزهراني إنّ الرئاسة جهزت 5 آلاف عربة عادية، ونحو 3 آلاف عربة كهربائية يمكن الاستفادة منها من خلال تطبيق "تنقل"، مضيفاً أن تشغيلها سيكون عبر خطط تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري، والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.

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وأضاف أنه سيتم توفير مراقبين على أبواب المسجد الحرام، لاستقبال المصلين، وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج لهم.

المتحدث الرسمي للرئاسة: يشهد المسجد الحرام في أول جمعة من موسم العمرة منظومة خدمية تكاملية بين كافة بين الإدارات الخدمية والإدارية وخطط ميدانية تراعي في مخرجاتها أعلى معايير الجودة العالميةhttps://t.co/RMkMGMh6Kt#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/KS64AHDrTy — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 20, 2023

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين في بيان رسمي جاهزية الخطط الميدانية بالمسجد الحرام في أول جمعة من موسم العمرة لهذا العام، وذلك لتهيئة مواطن الخدمات التي تقدمها الإدارات الميدانية والإدارية بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، على ما جاء في البيان.

تجهيز السلالم الكهربائية وأنظمة الإنارة

ووفرت الرئاسة في التوسعة الشمالية للمسجد الحرام خدمات تتنوع بين مشربيات ماء زمزم، وتكييف، ودواليب للمصاحف، ونظام صوتي، وأنظمة للإنارة، وتأمين السجاد، وتهيئة دورات المياه، إضافة لتشغيل عدد من السلالم الكهربائية التي تنقل المصلين وكبار السن إلى جميع الأدوار المتاحة، وذلك من خلال كفاءات تمتلك الخبرة في التعامل، وتوجيههم إلى المساحات المخصصة لأداء الصلوات، والمحافظة على تنظيم المشايات والممرات بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، وفق الخطط المعدة مسبقاً.

فيديو | استعدادات مكثفة لموسم العمرة.. شؤون الحرمين تكمل استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين في أول جمعة من عام 1445هـ#الإخبارية pic.twitter.com/as4w0fYrzq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2023

الإدارات النسائية في خدمة المُصَلِيَات

وتشارك الإدارات النسائية في خدمة المُصَلِيَات في المسجد الحرام، وتنظيم دخول وخروج المُصَلِيَات في المسجد الحرام، واستقبالهن وتقديم الهدايا كالمصاحف، وعبوات ماء زمزم، وتهيئة المُصَلَيَات، إضافةً لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بتوفير القلم القارئ، ومصاحف برايل.

ويعمل 200 مشرف سعودي مؤهل على مراقبة الأعمال الميدانية لـ 4000 عامل وعاملة يقومون بغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، إضافةً لتهيئة 7000 عبوة ماء زمزم، إلى جانب توفير 800 عامل لتوزيع ماء زمزم على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، حيث قامت الرئاسة بتوزيع 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يُستهلك من خلالها قرابة 500 ألف لتر.