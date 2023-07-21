أردوغان: سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستعزز تعاونها مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن ينعكس ذلك على اقتصاد بلاده بشكل إيجابي بأقرب وقت.

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في سياق آخر، أضاف الرئيس التركي في تصريحات صحفية، الجمعة، أن مسار انضمام السويد لحلف الناتو سيتبلور بحسب الجدول الزمني للبرلمان التركي والخطوات التي ستتخذها حيال مكافحة الإرهاب ستحدد موقفنا.

وتابع: "واثق أننا سنتمكن من ضمان استمرارية اتفاق تصدير الحبوب بعد نقاش مع بوتين، وعلى الغرب التحرك في إطار تطلعات الرئيس الروسي".

لقاء أول مع نتنياهو

وعن العلاقات الإسرائيلية التركية، قال أردوغان: "سنعقد لقاءنا الأول مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل في العلاقات التركية الإسرائيلية".

وعن العلاقات مع مصر، قال الرئيس التركي: "تطوير علاقاتنا مع مصر سيعزز من طاقاتنا الاقتصادية، وسأجري زيارة إلى ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا".

وكان أردوغان قد وجه صباح اليوم بـ"تشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد، وإعداد خطوات تضيف قيودا جديدة على منح الجنسية التركية".