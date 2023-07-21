العراق يستدعي القائم بالأعمال في سفارته بالسويد

استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال في سفارتها بالعاصمة السويدية ستوكهولم، كما طلبت من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة الأراضي العراقية.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أن ذلك جاء بناءً على توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني؛ رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، والإساءة للمقدسات الإسلامية.

المملكة تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

من جانبها، أدانت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، بحب بيان صدر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان: نعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، التصرفات المتكررة والغير مسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم".

وأضاف: "ستستدعي وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفوربة واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة".

رابطة العالم الإسلامي تندد

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، واقعة تدنيس نسخة من القرآن الكريم، التي ارتكبها متطرف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تكرار مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، نشر عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نددت رابطة العالم الإسلامي "بهذه الممارسات العبثية النكراء، التي تخالف كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية".

وجددت رابطة العالم الإسلامي، تحذيراتها من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التي لا تخدم سوى أجندات التطرف.

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