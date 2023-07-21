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10 ملايين ريال غرامة على الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة “سيبكو”

21 يوليو 2023 · < 1 minutes

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، الجمعة، تغريم منشأة ارتكبت مخالفة إساءة استغلال وضعها المهيمن 10 ملايين ريال.

ونشرت هيئة المنافسة عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر"، بياناً اليوم الجمعة، أكدت فيه أن الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو)، أساءت استغلال وضعها المهيمن عبر البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين من السوق وعرقلة دخول منشآت أخرى إلى السوق والتمييز في التعامل مع العملاء، في نشاطها المعلن بأنه "حلول بيئية وإدارة النفايات".

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