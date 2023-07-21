شؤون الحرمين تدين حرق نسخ من القرآن وتدعو السويد لإجراء فوري

أدانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة لحرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم في السويد.

استفزاز ممنهج لمشاعر ملايين المسلمين

ووصفت في بيان رسمي، اليوم الجمعة، الحادثة بالتصرفات المشينة والهمجية المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية، حيث منحت بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعدّ استفزازَا ممنهجًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.

وطالبت السويد بسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الأعمال المشينة المخالفة لتعاليم الأديان والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً الرفض القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحدّ من الحوار بين الشعوب.

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