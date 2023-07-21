ماكدونالدز يعوض طفلة بـ800 ألف دولار.. ما القصة؟

لم تتوقع فتاة أمريكية أن تحصل على مبلغ خيالي من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، على إثر حادث قديم تعرضت له وهي طفلة.

ومنحت هيئة محلفين في فلوريدا تعويضات بقيمة 800 ألف دولار لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات عن "المعاناة والضرر النفسي" اللذين تعرضت لهما عندما سقطت قطعة دجاج مكنوغيت على فخذها، مما تسبب لها في حروق من الدرجة الثانية.

محامو الأسرة طالبوا بمبلغ 15 مليون دولار

ووقعت الحادثة عام 2019 عندما كانت تزور مطعم ماكدونالدز في سن الرابعة.

ومنحت هيئة المحلفين في مقاطعة بروارد للطفلة أوليفيا كارابالو، تعويضات عن الألم والمعاناة وأشكال أخرى من الضرر النفسي، بقيمة 400 ألف دولار عن الألم الذي تحملته سابقًا و400 ألف دولار إضافية عن أي معاناة مستقبلية ناجمة عن الإصابة، وفقًا لوثائق المحكمة. وطالب محامو الأسرة بمبلغ 15 مليون دولار.

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