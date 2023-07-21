رئيس مجلس الشورى يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس البرلمان – رئيس مجلس النواب التايلندي

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس البرلمان - رئيس مجلس النواب التايلندي السيد وان محمد نور ماتها، بمقر مجلس النواب في العاصمة بانكوك.

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العلاقات السعودية التايلندية

نوّه رئيس مجلس الشورى إلى العلاقات السعودية التايلندية وما تشهده من تطور بمختلف المجالات يُسهم في تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.

أشار إلى ما تشهده المملكة من حراكٍ وعملٍ مُثمرٍ ومتواصلٍ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تشهد رؤية المملكة 2030 سير حثيث وبخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف انطلاقاً من محاورها الثلاثة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب التايلندي برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، بمناسبة زيارته إلى تايلند، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات لاسيما البرلمانية منها لما فيه خير للبلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالنتائج الكبيرة التي حققتها زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى تايلند، وما تم خلالها من عقد جلسة مباحثات مُثمرةٍ مع رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا في العاصمة بانكوك، ومباحثات رئيس الوزراء الثنائية في الرياض مع ولي العهد، التي أكدت العزم والحرص الشديدين على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

جرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب التايلندي وأهمية تفعيل الدور الهام للجان الصداقة البرلمانية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس الدكتور حسين بن ناصر الشريف، الدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، الدكتور عطية بن محمد العطوي، الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، كما حضرها من الجانب التايلندي عدد من أعضاء مجلس النواب.