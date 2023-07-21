مذكرة تفاهم بين السعودية وكوريا للتعاون في مجالات العمل والتوظيف

وقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الجمعة، مع وزير التوظيف والعمل بجمهورية كوريا لي جونغ سيك، مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل والتوظيف.

تم التوقيع خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة إندور بجمهورية الهند.

#G20 || معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوقع مذكرة تفاهم مع معالي وزير التوظيف والعمل بجمهورية كوريا؛ لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل والتوظيف.#مجموعة_العشرينhttps://t.co/Tv3QnACfRR pic.twitter.com/BeNBB1WwXo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 21, 2023

اتفاق على تعزيز التعاون المستقبلي

وسبق التوقيع اجتماع ثنائي ناقش فيه الجانبان أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين، وأكّدا استمرار وتعزيز التعاون المستقبلي بينهما.

يأتي ذلك في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز العلاقات الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، وبحث أوجه التعاون الفني الثنائي كافة، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

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