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مذكرة تفاهم بين السعودية وكوريا للتعاون في مجالات العمل والتوظيف

21 يوليو 2023 · < 1 minutes

وقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الجمعة، مع وزير التوظيف والعمل بجمهورية كوريا لي جونغ سيك، مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل والتوظيف.

تم التوقيع خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة إندور بجمهورية الهند.

اتفاق على تعزيز التعاون المستقبلي

وسبق التوقيع اجتماع ثنائي ناقش فيه الجانبان أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين، وأكّدا استمرار وتعزيز التعاون المستقبلي بينهما.

يأتي ذلك في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز العلاقات الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، وبحث أوجه التعاون الفني الثنائي كافة، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

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