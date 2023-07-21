خبير طقس يدعو لتعميم اللون الأبيض في الطرقات والمباني لمواجهة ارتفاع حرارة الأرض

قال نائب رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، إن شهر يوليو الحالي حطم أرقاما قياسيا في متوسط درجات الحرارة على الكرة الأرضية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة العالية حاليا "فاتورة مستحقة" لممارسات الدول الصناعية خلال 7 عقود.

وعن كيفية التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام المقبلة، دعا "المسند" لتعميم اللون الأبيض في الطرقات والمباني.

يوليو 2023 الأكثر سخونة منذ سنوات

وكان كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأمريكية قد قال إن شهر يوليو 2023 سيكون على الأرجح الأكثر سخونة في العالم منذ آلاف السنين

وسبق أن شهد هذا الشهر تحطيم أرقام قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الصناعية.

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