الغطاء النباتي: المملكة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة مانجروف بالسنوات المقبلة

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن المملكة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة مانجروف على السواحل خلال السنوات المقبلة.

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المركز أشار إلى أنه قام بزراعة 6 ملايين شتلة مانجروف على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وكان النصيب الأكبر منها بمنطقة جازان بأكثر من 3.3 ملايين شتلة مانجروف.

ويأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

أهمية أشجار المانجروف

وتمثل أشجار المانجروف أهمية بيئية كبيرة وشريانًا حيويًا بحريًا وكنوزًا طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، كما تعد مخازن طبيعية لامتصاص الكربون؛ وتتميز بأنها الأعلى كفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى للغابات، إضافة إلى كونها موئلًا طبيعيًا للطيور المهاجرة وأمنًا غذائيًا من خلال تعظيم الثروة السمكية، وتسهم أشجار المانجروف في تخليص الشواطئ من الملوثات، كما أنها تقلل من درجة الحرارة ورطوبة المناخ المحلي.

أهداف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ويدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.