لحظة انهيار فوهة بركان في أيسلندا (فيديو)

تسبب ثوران بركان فاغرادالسفيال، بجنوب غرب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، في انهيار جزء من الفوهة، ما أدى لتغير مسار تدفق الكتل المنصهرة.

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ومن جانبها؛ حثت السلطات الأيسلندية، المواطنين على عدم السفر أو التنقل بالقرب من بركان فاغرادالسفيال، لافتة إلى أنه قد يكون هناك مستويات عالية "خطيرة" من الغازات البركانية.

ويتواصل تدفق الحمم البركانية والغازات الضارة منذ مساء الأحد، بعد اكتشاف نشاط زلزالي قوي في المنطقة المجاورة.

وقع الثوران بالقرب من جبل ليتلي هروتر في واد غير مأهول، على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.

البراكين في أيسلندا

وتقع أيسلندا فوق بقعة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، ويبلغ متوسط ثوران البراكين فيها ما بين أربع وخمس سنوات.