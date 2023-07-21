انتقده فأقاله.. زيلينسكي يقيل سفير بلاده في بريطانيا

اتخذ الرئيس الأوكراني قرار مفاجأ بالنسبة للجميع وهو إقالة سفير بلاده في بريطانيا.

وقالت كييف أن بريستياكو لم يعد سفيرها في بريطانيا، دون أن توضح أسباب الإقالة.

أوكرانيا تعلن إقالة سفيرها لدى بريطانيا

وكان فاديم بريستياكو قد انتقد، في وقت سابق، رد زيلينسكي على جدل بشأن الامتنان للمساعدات العسكرية البريطانية.

زيلينسكي تهكم على بريطانيا

وقول زيلينسكي إنه سيشكر وزير الدفاع البريطاني كل صباح، بأنه "تهكم في غير محله".

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، قد حذر أوكرانيا قائلا : "بأن حلفاءها ليسوا شركة أمازون"، داعيا كييف إلى إظهار الامتنان للأسلحة التي تتلقهاها، من أجل أن تقنع السياسين الغربيين بإرسال المزيد.

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