نيوزويك: المرشح الرئاسي الأمريكي الذي تفضله روسيا ليس ترامب

يرى الكثير من المحللين أن ترامب المرشح الأقرب إلى روسيا، والذي يدعم موقف روسيا في الحرب الأوكرانية، ووصوله إلى الحكم سوف يساعد روسيا في تحقيق أهدفها في أوكرانيا، ولكن على عكس التوقعات جاء المرشح الرئاسي الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور، أنه المرشح الأقرب إلى روسيا بسبب رأيه تجاه الحرب الروسية والأوكرانية.

وقال خبير في تدقيق المعلومات لمجلة "نيوزويك" إن وسائل الإعلام الحكومية الروسية تسلط الضوء على المرشح الرئاسي الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور، لأنها ترى في مواقفه دعما للدعاية الروسية.

وأضاف كايل والتر رئيس الأبحاث في شركة "لوجيكالي" البريطانية التي تحارب المعلومات المضللة عبر الإنترنت، أن "كينيدي "يشارك بشكل مباشر إلى حد كبير الدعاية الروسية حول الصراع، على عكس ترامب، الذي يركز بشكل أساسي على الظهور كمفاوض، وهو ما لا يتماشى مع موقف الكرملين".

وبحسب "نيوزويك"، لا يوجد ما يشير إلى أن كينيدي لديه أي روابط مباشرة مع الحكومة الروسية أو وسائل الإعلام الحكومية الروسية، لكن تحليل بيانات البحث على "غوغل" في روسيا، أظهر رواجا لاسم كيندي خلال الـ30 يوما الماضية.

وتمنح استطلاعات الرأي حاليا ترامب، الذي قال إن بإمكانه أن ينهي الحرب في يوم واحد، تقدما قويا في الحملة التمهيدية للحزب الجمهوري.

موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية

في مايو، قال كينيدي إن الأميركيين "يتضورون جوعا لتمويل حرب لا تخدم أي مصالح أميركية حيوية"، وحث البلاد على "إعادة ترتيب الأولويات".

وخلال الشهر نفسه، قال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "أرادت الحرب كجزء من خطتها الاستراتيجية الكبرى لتدمير أي دولة مثل روسيا تقاوم التوسع الإمبريالي الأميركي".

وأدلى بعدد من التعليقات التي ألقى فيها باللوم على سياسة الحكومة الأميركية فيما يخص الحرب في أوكرانيا، واقترح تقليل المساعدات إلى كييف.

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