التاكسي الطائر.. البرازيل تكشف عن إنتاج طائرة أجرة

كشفت البرازيل عن تصنيع طائرات كهربائية ستكون عبارة عن سيارات أجرة، بعد إعلان شركة إمبراير البرازيلية لصناعة الطائرات عن إنشاء مصنع جديد بالقرب من ساو باولو، ومن المتوقع أن تحلق الطائرة عام 2026.

تكلفة خدمة الطائرة التاكسي

وتصل تكلفة الرحلة ما بين 50 إلى 100 دولار (39 جنيه إسترليني إلى 78 جنيها إسترلينيا) للفرد الواحد.

زيادة الطلب على الطائرة التاكسي

وتلقت الشركة طلبات شراء لما يقرب من 3000 سيارة أجرة جوية، وسيشبه التاكسي الطائر، الذي ستصنعه شركة "إيف" التابعة لها، مروحية صغيرة ذات مساحة كافية لما يصل إلى ستة ركاب.

وكانت الهيئة التنظيمية الأمريكية قد أصدرت مؤخرا جدولا زمنيا لسيارات الأجرة الجوية هناك، على أن تعمل في وقت مبكر من عام 2025.

ومن المتوقع أن تساهم المحركات الكهربائية في تقليل نسبة الضوضاء والتلوث، بالمقارنة بالطائرات العادية.

ويعتمد تصميم التاكسي الطائر على الإقلاع والهبوط عموديا، وبالتالي لن يحتاج إلى مدرج، لكنه قادر على السفر لمسافات طويلة كالطائرة.

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