شركة «مطارات جدة» تستقبل 23 مليونًا

قال أيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات جدة»، إن موسم الحج والعمرة هذا العام له خصوصية لأنه جاء بعد جائحة كورونا، وبدأت الأعداد تعود للأرقام الطبيعية، وكذلك جاء ذلك بالتزامن مع موسم الأجازات الصيفية وزيادة أعداد السائحين والزائرين للمملكة العربية السعودية.

فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات جدة" أيمن أبو عباة: تجاوز عدد المسافرين الذين خدمناهم خلال موسم العمرة الماضي ٢٣ مليوناً#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/XMCYrZcwvf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2023

عدد المسافرين تجاوز 23 مليونًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، أن شركة مطارات جدة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت أمنية أو حكومية أو تشغيلية، على استثمار النجاحات السابقة والبناء عليها من أجل تقديم خدمات أفضل وبذلك تجاوز أعداد المسافرين الذين حصلوا على خدمة هذا العام 23 مليونًا مسافر.

وأوضح أن خدمة هذا العدد الكبير من المسافرين جاء نتيجة الجهود الكبير المبذول من كافة الجهات المعنية لتحقيق تلك النجاحات.

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