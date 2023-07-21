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شركة «مطارات جدة» تستقبل 23 مليونًا

21 يوليو 2023 · < 1 minutes
شركة مطارات جدة
شركة مطارات جدة

قال أيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات جدة»، إن موسم الحج والعمرة هذا العام له خصوصية لأنه جاء بعد جائحة كورونا، وبدأت الأعداد تعود للأرقام الطبيعية، وكذلك جاء ذلك بالتزامن مع موسم الأجازات الصيفية وزيادة أعداد السائحين والزائرين للمملكة العربية السعودية.

 عدد المسافرين تجاوز 23 مليونًا

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية»، أن شركة مطارات جدة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت أمنية أو حكومية أو تشغيلية، على استثمار النجاحات السابقة والبناء عليها من أجل تقديم خدمات أفضل وبذلك تجاوز أعداد المسافرين الذين حصلوا على خدمة هذا العام 23 مليونًا مسافر.

شركة مطارات جدة
شركة مطارات جدة

 

وأوضح أن خدمة هذا العدد الكبير من المسافرين جاء نتيجة الجهود الكبير المبذول من كافة الجهات المعنية لتحقيق تلك النجاحات.

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