عبد الله العقيل.. رحيل رجل الخير ومؤسس مكتبة جرير

رحل عن عالمنا أمس الخميس، رجل الأعمال عبد الله العقيل، العضو المؤسس بمجموعة "جرير"، إحدى أشهر وأهم المكتبات في المملكة والعالم العربي، وذلك عن عمر يناهز 67 عاما، وتم تشييع جثمانه في مقبرته بمنطقة الشمال.

عُرف الراحل بحبه للأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وشغل عبر مسيرته المهنية العديد من المناصب، وُلد في 12 فبراير 1956 في المملكة، ونال بكالوريوس الإدارة عام 1981 من جامعة الملك سعود.

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من هو عبد الله العقيل؟

وأثناء دراسته شارك في تأسيس "شركة جرير للتسويق"، وشغل منصب العضو المنتدب فيها لمدة 43 عاماً، من 1979 حتى 2022، كما كان رئيس قطاع الجملة للتسويق حتى 2021، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من 2016 حتى 2019.

تولى أيضا عضوية مجلس إدارة شركة مشاريع حرمة وشركة حرمة الوطنية، وشركة نورة الوطنية وشركة حرمة الدولية وشركة امتياز العربية، وعضو شرف نادي الفيصلي.

وتدرج العقيل من أسرة بسيطة، أب يعمل مدرسا، وبالعمل والمثابرة خلق الابن للأسرة مكانة مميزة وسط المجتمع، حتى أصبحت مكتبته "جرير" علامة مميزة في عالم المكتبات والقرطاسيات.