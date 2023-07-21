وظائف شاغرة في المراكز الصحية والإدارة العامة لصحة السجون

أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن توفر وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون والمراكز الصحية بالسجون في عدد من مناطق المملكة.

الوظائف الشاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون والمراكز الصحية بالسجون

وكشف حساب الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عبر "تويتر"، عن الوظائف الشاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون والمراكز الصحية بالسجون، وهي:

طبيب عام - مؤهل بكالوريوس طب وجراحة عامة - ولا يشترط الخبرة.

طبيب نائب أسرة ومجتمع - مؤهل الزمالة في مجال التخصص - ولا يشترط الخبرة.

منسق موارد بشرية - مؤهل دبلوم موارد بشرية - يشترط خبرة 4 سنوات.

سائق سيارة إسعاف - مؤهل ثانوية عامة ورخصة سياقة صالحة - ولا يشترط الخبرة.

يشترط للقبول وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية.

ويتم استقبال الطلبات من الخميس 20 يوليو 2023 وحتى الخميس 27 يوليو 2023.

ويستمر استقبال الطلبات على وظيفة طبيب عام حتى تاريخ 20 أغسطس 2023.