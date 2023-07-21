رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين لرئيس المجلس الانتقالي في تشاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، للرئيس محمد إدريس ديبي اتنو، رئيس المجلس الانتقالي في جمهورية تشاد.

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قام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس له في العاصمة أنجامينا، اليوم الجمعة.

وفي تصريح عقب اللقاء؛ نوّه المستشار عن تقدير حكومة المملكة لرئيس المجلس الانتقالي في جمهورية تشاد، على إعادة تأكيده لدعم بلاده لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، وترحيبه بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.