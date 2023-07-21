الوحدات يضع قدمًا على منصة التتويج بكأس السوبر الأردني

اقترب الوحدات من حسم لقب كأس السوبر الأردني، بعدما حقق فوزًا قاتلًا بنتيجة 2-1 على نظيره الفيصلي في مباراة الذهاب التي جرت بينهما الجمعة على ملعب عمان الدولي.

ودخل الفيصلي مباراة كأس السوبر الأردني بصفته بطلًا للدوري، فيما لعب الوحدات كونه حامل اللقب الكأس.

ونجح الوحدات في قلب تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى فوز باثنين في الشوط الثاني.

ويحتاج الوحدات للتعادل بأي نتيجة أو تكرار فوزه في مباراة الإياب المقرر إقامتها على نفس الملعب يوم الجمعة المقبل من أجل الظفر باللقب.

من جانبه، سيسعى الفيصلي لتحقيق فوز يعوّض خسارته في مباراة الذهاب.

الوحدات يحوّل تأخره إلى انتصار

وكان الفيصلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق المدافع مهند خير الله، الذي سجل في شباك فريقه السابق، إذ حول كرة عرضية برأسه إلى الشباك في الدقيقة 18.

لكن الشوط الثاني شهد "ريمونتادا" من الوحدات، بتسجيله هدفًا، أحدهما جاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وصوّب أنس العوضات الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني كرة أرضية في الزاوية الضيقة، خدعت الحارس ودخلت الشباك في الدقيقة 62.

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ورفض يوسف أبو جزر أن تخرج المباراة بالتعادل، إذ تابع كرة مرتدة من الحارس، ليودعها الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

هل يعزز الفيصلي صدارة قائمة الأكثر تتويجًا؟

ويمني الفيصلي نفسه بحسم اللقب لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب، حيث يتطلع للفوز باللقب رقم 18 في تاريخه، والأول منذ عام 2019.

على الجانب الآخر، يأمل الوحدات أن يحافظ على تفوقه في موقعة الإياب من أجل حصد اللقب رقم 15 في تاريخه، والأول منذ 2021.