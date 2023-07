ميسي يسجل أول أهدافه مع إنتر ميامي (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، في الوقت بدل الضائع، وقاد الفريق إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه كروز أزول المكسيكي 2-1.

المباراة جمعت بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح السبت ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

وكان إنتر ميامي متقدما بهدف نظيف سجله روبير تايولر في الدقيقة 44، عندما شارك ميسي، ثم تعادل كروز أزول في الدقيقة 65 بتوقيع أورييل أنتونا، ولكن ميسي أنقذ الفريق بهدف رائع.

وقبل انتهاء المباراة بلحظات، احتسب الحكم ركلة حرة لفريق إنتر ميامي إثر خطأ من لاعبي كروز أزول خارج منطقة جزاء الخصم بخطوات قليلة.

وسدد ميسي الكرة بقدمه اليسرى الساحرة في الزاوية اليسرى العلوية لتعانق الشباك، ليحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشارك ميسي في المباراة كبديل في الدقيقة 54، وقد أشعل حماس الجميع فوز نزوله إلى أرض الملعب.

وصنع صاحب الـ36 عاما عدة فرص للتسجيل قبل أن يسجل الهدف الأكثر إثارة في تاريخ هذا النادي، الذي لايزال حديثا، قبل انتهاء المباراة بلحظات.

وحضر المباراة ليبرون جيمس، لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكية لكرة السلة، وأسطورة التنس سيرينا وليامز، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشان، وتوا تاجوفايولا لاعب كرة القدم الأمريكية بفريق ميامي دولفينز، والمغنية اللاتينية بيكي جي.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023