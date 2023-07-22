ترافيس سكوت للمصريين: لا تصدقوا الشائعات

وجه مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت رسالة إلى المصريين، داعيًا إلى عدم تصديق الشائعات المتداولة بشأن حفله.

جاء ذلك بعد الجدل الذي أثار حفله الذي سيقام في 28 يوليو الحالي في أهرامات الجيزة، وتوجيه الاتهامات له بأنه يمارس طقوسا شيطانية في أغانيه.

من أسرة متدينة

وقال النجم العالمي في بيان: "ليست لدي أي طقوس (غريبة غير لائقة)، إنما هي مجرد احتفالات أقدمها برفقة جمهوري".

وأضاف: "أنا من ولاية هيوستن، وهي ولاية لها عادات وتقاليد في احترام فكرة الأسرة".

وتابع بيان ترافيس سكوت: "وأنا من أسرة متدينة، وتواظب على حضور الصلوات في الكنيسة".

وأكمل: "لم أقدم طيلة مسيرتي الفنية أي أغنية تحمل إهانة لأي شعب في العالم".

رسالة للشعب المصري

وشدد سكوت على احترامه الكامل للشعب المصري الذي يكن له كل الاحترام والتقدير، كما أعرب عن حبه واعتزازه بالحضارة المصرية.

وقال: "أنا من أشد المحبين بالحضارة المصرية، وحينما قررت أن أعود لتقديم ألبوماتي الغنائية، اخترت الأهرامات في مصر لكي تكون موقع إطلاق ألبومي الجديد، لأنها تعني لي الكثير".

مضيفاً: "أعمل منذ شهور بالإعداد من أجل تلك الحفلة ومن أجل الحصول على تصريحها".

وناشد ترافيس سكوت في نهاية بيانه السلطات المصرية بـ "السماح لمعداته لدخول موقع الحفل"، مشيرًا: "إن لم تدخل معداتنا، مساء الخميس، موقع الحفل لن نتمكن من إقامته".

واختتم: "أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة تعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي إلى مصر، واقتصادها، وكنوزها".

قرار الإلغاء

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا أعلنت فيه إلغاء الحفل.

وأشارت إلى أن "قرار الإلغاء جاء بالاتفاق بين النقابة، ووزارة الثقافة، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والجهات الأمنية، بعد دراسة كل ما كُتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت "الحفل لا يتماشى مع شروط النقابة الموضوعة، وضوابطها لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري، وتأكدها من تقديم الرابر الأميركي أدواته في الحفل بإقامة طقوس تتنافى وتقاليد مجتمعنا".

أسعار تذاكر حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

بلغت أسعار تذاكر حفل ترافيس سكوت، المقرر إقامته في 28 يوليو الجاري، 6500 جنيه مصري للفئة الأولى "VIP Golden Circle"، و4 آلاف جنيه مصري للفئة الثانية "Premium".

بينما بلغ سعر التذكرة في السوق السوداء أكثر من 25 ألف جنيه مصري.