اليونان تستعد لأكثر الأيام حرارة منذ نصف قرن

تستعد اليونان لمواجهة موجة حر شديدة نهاية هذا الأسبوع، ويتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل.

وأعلنت القناة الرسمية في اليونان، الجمعة، أنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع "ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عامًا الماضية" خلال شهر يوليو.

وسجّلت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، ظهر الجمعة، حرارة بلغت 41 درجة مئوية في أتيكا في منطقة أثينا، و44 درجة مئوية في تيساليا في وسط البلاد.

حالة وفاة بسبب الحرارة العالية

في جزيرة إيبويا توفي رجل يبلغ 46 عامًا الجمعة بعد نقله إلى المستشفى إذ بلغت "حرارة جسمه 40 درجة مئوية".

وأشار بيان صادر عن مستشفى شاكيلدا إلى أن "السبب المحتمل للوفاة هو توقف القلب والجهاز التنفسي بعد التعرض لدرجات حرارة عالية جدًا".

ويتوقع أن تزداد الحرارة ارتفاعاً الأحد لتلامس 44 درجة مئوية في أثينا و45 درجة مئوية في تيساليا.

أعلى درجات الحرارة خلال الخمسين عامًا الماضية

وقال عالم الأرصاد بنايوتيس يانوبولوس عبر القناة التلفزيونية العامة "إي أر تي" أنّ من المرجح أن "تسجل عطلة نهاية الأسبوع هذه أعلى درجات الحرارة خلال شهر يوليو خلال الخمسين عامًا الماضية".

وأضاف "ستبلغ درجات الحرارة في أثينا أكثر من 40 درجة مئوية لمدة 6 إلى 7 أيام، حتى نهاية يوليو".

وتعد هذه فترة طويلة بشكل استثنائي حتى بالنسبة لعاصمة أوروبية معتادة على حرارة الصيف.

غلق المواقع الأثرية

ووفقا لوزارة الثقافة اليوناينة، فإن كلّ المواقع الأثرية في اليونان، وبينها الأكروبوليس في أثينا ستبقى مغلقة في ساعات ذروة الحرّ حتى الأحد.

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ودعت وزارة العمل الشركات إلى تعزيز العمل عن بعد.

بينما أوصت وزارة الصحة في اليونان بتجنب التنقل غير الضروري خلال النهار.

حرائق الغابات متواصلة

واندلعت الحرائق في عشرات الغابات منذ مطلع الأسبوع خصوصاً بالقرب من أثينا.

وأكدت فرق الإطفاء أن الأوضاع تشهد تحسناً، إلا أنها ما زالت تكافح للسيطرة على "79 حريقاً في أنحاء البلاد".

ووفقًا لجهاز الحماية المدنية، فإن هناك دول أوروبية وكذلك الأردن وإسرائيل قد أرسلت عناصر إطفاء وطائرات ومروحيات في الأيام الأخيرة لمساعدة اليونان على مكافحة النيران.

وأعلنت تركيا المجاورة الجمعة إرسال قاذفتين للمياه ومروحية.