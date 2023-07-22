النصر يستهدف لاعبا ثالثا من مانشستر يونايتد

يواصل النصر مساعيه لتقوية صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليستهدف الآن ضم لاعب ثالث من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان النصر تعاقد في يناير الماضي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، كما حسم صفقة ضم البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر الشياطين الحمر، ويتبقى الإعلان الرسمي.

النصر يستهدف ضم إريك بايلي

وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام النصر بالتعاقد مع الإيفواري إريك بايلي، قلب دفاع مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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ووفقًا لما أورده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن النصر سيتفاوض مع مانشستر يونايتد حول إمكانية انضمام إريك بايلي إلى صفوف العالمي.

وأضاف صحفي "سكاي سبورت" في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فولهام الإنجليزي والاتفاق مهتمان أيضا بضم بايلي.

ومن المقرر أن يتخذ إريك بايلي قرارًا بشأن ناديه المقبل قريبًا.

ماذا قدم إريك بايلي مع مانشستر يونايتد؟

إريك بايلي قضى الموسم الماضي 2022-2023 مُعارًا من مانشستر يونايتد إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قبل أن يعود إلى الشياطين الحمر هذا الصيف.

وخاض صاحب الـ29 عاما 113 مباراة مع مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.

وحصد بايلي مع اليونايتد 3 ألقاب: الدوري الأوروبي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والدرع الخيرية.

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

وتوصلت إدارة النصر لاتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات أليكس تيليس، ليعود الظهير الأيسر للعب بجوار كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.

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ونجح النصر في إقناع إدارة اليونايتد بشراء تيليس مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مبالغ إضافية ترتبط بالأداء والنتائج وعدد المباريات التي يلعبها.

وسيتقاضى تيليس راتبا سنويا قدره 7 ملايين جنيه إسترليني في الموسم، بجانب المكافآت المرتبطة بالأداء والنتائج وعدد المباريات.

وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن مدة العقد بين النصر وتيليس تصل إلى 3 سنوات، حتى صيف 2026.

وسيكون تيليس ثالث صفقات النصر هذا الصيف بعد ضم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي، ولاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي.