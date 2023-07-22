أزمة الصين وتايوان.. تصعيد خطير يقلق العالم

24 ساعة مرت صعبة على تايوان، بعد اختراق عسكري صيني بعشرات الطائرات الحربية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، إن الصين أرسلت عشرات الطائرات الحربية باتجاه تايوان.

دخلت الطائرات العسكرية الصينية منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية قبل أيام من استعداد تايوان لإجراء تدريبات عسكرية شاملة.

وأضافت في بيان أن جيش التحرير الشعبي الصيني أرسل رحلة جوية مؤلفة من 37 طائرة وسبع سفن تابعة للبحرية بين يومي الجمعة والسبت.

ومن بين هذه الطائرات مقاتلات J-10 و J-16 بالإضافة إلى قاذفات H-6.

قلق عالمي من تصعيد عسكري

وتصاعد القلق العالمي من لجوء بكين إلى التصعيد العسكري.

وكان قائد القوات الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال جون أكويلينو، أبدى ثقته بأن أي محاولة صينية لغزو تايوان سيكون مصيرها الفشل.

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