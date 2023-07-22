رفض الدوري السعودي.. محطة جديدة لصامويل أومتيتي

اتخذ الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة الإسباني السابق، خطوة جديدة في مسيرته بانتقاله إلى صفوف ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء انتقال صامويل أومتيتي إلى ليل بعد ارتباط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى الدوري الإيطالي والدوري السعودي، لكنه فضل استكمال مسيرته في الدوري الفرنسي.

تفاصيل صفقة تعاقد ليل مع صامويل أومتيتي

وأعلن ليل التعاقد مع صامويل أومتيتي لمدة موسمين حتى عام 2025 مع ثالث اختياري.

ووصل صاحب الـ29 عاما إلى ليل كلاعب حر بعد فسخ عقده مع برشلونة، ومن المقرر أن يرتدي القميص الذي يحمل الرقم 14.

🇫🇷 31 sélections en Equipe de France

⭐⭐ Champion du Monde 2018

🏆 Double champion d’Espagne C’est réel, il est là 🤩@NBFootball pic.twitter.com/BSfwqZRdPl — LOSC (@losclive) July 22, 2023

لماذا فضل أومتيتي ليل على الدوري السعودي؟

وقال أومتيتي في تصريحات بمؤتمر تقديمه كلاعب جديد مع ليل: "أحب كرة القدم، ولم أر نفسي أسلك هذا الطريق (المملكة العربية السعودية)، خاصة مع كل ما مررت به في السنوات الأخيرة، أردت فريقاً طموحاً".

وأضاف: "أنا سعيد جداً بالوصول إلى ليل، للعودة إلى فرنسا، لقد اتخذت هذا القرار لأن لدي نفس القيم مثل هذا النادي، وأنا أسعد اليوم، جسديا أنا بخير، أنا مستعد للعب".

وأنهى أومتيتي قائلا: "الدوري الفرنسي قوي جداً مع عودة الكثير من اللاعبين الجيدين جداً وهذا يثبت أنه دوري بمستوى أعلى".

ماذا قدم أومتيتي مع برشلونة وفي مسيرته؟

قضى صامويل أومتيتي الموسم الماضي معارا إلى ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ولعب دورا كبيرا للغاية في إنقاذ الفريق من الهبوط بعد مشاركته في 25 مباراة.

وكان برشلونة تعاقد مع أومتيتي قادما من ليون الفرنسي عام 2016، وخاض اللاعب 133 مباراة، حيث شكل ثنائية قوية في مركز قلب الدفاع رفقة جيرارد بيكيه.

وفاز أومتيتي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين (2018 و2019)، وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات (2017، 2018، و2021)، وكأس السوبر مرتين (2016، و2018)، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وسبق أن خاض أومتيتي 131 مباراة في الدوري الفرنسي عندما كان يلعب في صفوف ليون بين عامي 2012 و2016، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

أما على الصعيد الدولي، فقد فاز أومتيتي بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وخاض ما مجموعه 31 مباراة دولية بقميص البلوز سجل خلالها 4 أهداف.