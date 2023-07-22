الأرصاد: استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المركز في إفادة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين (48-50) ْعلى المنطقة الشرقية وبين (46-48) على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة.

طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر بيانا عن حالة الطقس اليوم السبت، متوقعاً استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

⚠️ يتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.. (48-50) ْم على المنطقة #الشرقية و (46-48) ْم على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة #الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة #القصيم والأجزاء الغربية من منطقة #المدينة_المنورة@emara_sharqia… pic.twitter.com/bNb4g5D0fP — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 22, 2023

وأوضح المركز، أن هناك نشاطاً للرياح مثير للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك الطريق الساحلي بين مكة المكرمة وجازان.

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