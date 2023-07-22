إحباط تهريب 6 ملايين قرص من الإمفيتامين المخدر

أحبط تعاون سعودي عُماني محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر إلى المملكة كانت مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (6,072,291) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة سلطنة عُمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

#مكافحة_المخدرات تحبط محاولة تهريب (6,072,291) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة سلطنة عُمان والتنسيق مع @Zatca_sa .#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/djUCpAMFs5 — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) July 22, 2023

القبض على مستقبلي الشحنة

وأضاف في إفادة عبر الحساب الرسمي للمديرية على موقع "تويتر"، أنه تم القبض على مستقبلي الشحنة بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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