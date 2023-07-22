مقتل صحفي روسي وإصابة 3 آخرين في قصف أوكراني بالذخائر العنقودية

قُتل الصحفي الروسي في وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء روتيسلاف جورافليف، اليوم، السبت في ضربة أوكرانية على منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي.

وقال الجيش الروسي في بيان إن وحدات من القوات المسلّحة الأوكرانية شنت هجومًا مدفعيًا على مجموعة من الصحفيين، ما تسبب بإصابة 4 صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة، مضيفًا: "خلال عملية الإجلاء، توفي روتيسلاف جورافليف متأثرًا بجروحه بعد انفجار ذخائر عنقودية".

الهجوم تم بذخائر عنقودية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مراسلا عسكريا لوكالة الأنباء الروسية قُتل وأصيب 3 صحفيين روس بجروح جراء قصف قرب خط المواجهة في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا اليوم.

وأضافت الوزارة أن أوكرانيا شنت هجوما بالمدفعية على الصحفيين باستخدام ذخائر عنقودية.

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