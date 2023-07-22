الشرطة اليمنية: القبض على منفذي اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي

ألقت شرطة محافظة تعز اليمنية، اليوم السبت، القبض على منفذي اغتيال مدير فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي، حسب إفادة لمركز الإعلام الأمني لشرطة تعز.

القبض على منفذي اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي

وقُتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي، في تعز أمس الجمعة، فيما أصيب عدد من المواطنين اليمنيين برصاص مسلح مجهول في منطقة التربة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن.

وكان مستشار مدير أمن محافظة تعز، يحيى العتواني، قد كشف في وقت سابق اليوم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف على هوية منفذي الهجوم.

جدير بالذكر أن مؤيد حميدي من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة، فيما كان يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فرّ من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة، حسب "العتواني".

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