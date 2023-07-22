بالتزامن مع موجة الحرارة.. البيئة تدعو لرعاية الحيوانات وتحذر من الإساءة لها

تفاعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، مع الموجة الحارة التي تشهدها المملكة، والتي من المتوقع أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.

ودعت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها؛ لاتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم إلحاق الأذى أو التسبب في معاناتها، وتعزيز مبدأ الرفق بالحيوان، وفقًا لما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تدابير خاصة لحماية الحيوانات من الحر الشديد

ووجهت باتخاذ التدابير الخاصة بحماية الحيوانات من الحر الشديد؛ من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها، وتطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان، والالتزام بالتطعيم، والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.



ودعت "البيئة" ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، بعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب التنسيق مع الجهة المختصة، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للحيوانات من قبل الطبيب البيطري المختص للكشف عليها ومعالجتها.

وشددت على تنفيذ العقوبات والأنظمة بحق أي شخص تثبت مخالفته للنظام بالإساءة للحيوان بأي شكل من الأشكال، مؤكدةً أن فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، تعمل على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالإساءة للحيوان.

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