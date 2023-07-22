مرور طائرتي الخطوط السعودية وفلاي ناس فوق الرياض وجبال طويق (فيديو)

انتشر مقطع فيديو، لمرور طائرة الخطوط السعودية B777-300، وفلاي ناس A320 neo، من فوق جبال طويق ومدينة الرياض.

ووفقا لحساب يحمل اسم "الطيران السعودي" عبر "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط.. 200 قدم".

اقرأ أيضا: الأرصاد: استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وتم ذلك بقيادة الكابتن ممدوح بخاري "الخطوط السعودية"، والكابتن فهد اليحيى "فلاي ناس"، وذلك ضمن العروض الجوية لليوم الوطني 92.