مرور طائرتي الخطوط السعودية وفلاي ناس فوق الرياض وجبال طويق (فيديو)

انتشر مقطع فيديو، لمرور طائرة الخطوط السعودية B777-300، وفلاي ناس A320 neo، من فوق جبال طويق ومدينة الرياض.
ووفقا لحساب يحمل اسم "الطيران السعودي" عبر "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط.. 200 قدم".
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وتم ذلك بقيادة الكابتن ممدوح بخاري "الخطوط السعودية"، والكابتن فهد اليحيى "فلاي ناس"، وذلك ضمن العروض الجوية لليوم الوطني 92.
مرور طائرة #الخطوط_السعودية B777-300 و #فلاي_ناس A320 neo من فوق جبال #طويق و مدينة #الرياض
الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط❗️
200 قدم
بقيادة 🇸🇦✈️
الكابتن ممدوح بخاري ، الخطوط السعودية
الكابتن فهد اليحيى ، فلاي ناس pic.twitter.com/vDSjCJ1HqC
— الطيران السعودي (@saudia_aviation) July 22, 2023