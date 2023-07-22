المرور تُعلن عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد

نوهت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة "أبشر⁩"، ويستمر حتى الإثنين.

وتمكّن المنصة الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار "خدماتي" وبعدها اختيار المرور.

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧#أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/5yL7XxRCWf — المرور السعودي (@eMoroor) July 22, 2023

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