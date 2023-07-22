المرور تُعلن عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد

نوهت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة "أبشر"، ويستمر حتى الإثنين.
وتمكّن المنصة الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار "خدماتي" وبعدها اختيار المرور.
- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة #أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/5yL7XxRCWf
— المرور السعودي (@eMoroor) July 22, 2023
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