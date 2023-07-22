الأخبار المحلية

المرور تُعلن عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد

22 يوليو 2023 · < 1 minutes
المرور السعودي
المرور السعودي

نوهت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة "أبشر⁩"، ويستمر حتى الإثنين.

وتمكّن المنصة الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد عبر الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة أبشر.
  • اختيار "خدماتي" وبعدها اختيار المرور.
  • اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

 

اقرأ أيضا:

“المرور” توضح الإجراء المتبع لمعرفة المخالفات حال وفاة مالك المركبة

 