الجنائية الدولية: جرائم حرب السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.. وسننشر أسماء المتورطين

قال مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، إن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد.

مدعي عام الجنائية الدولية، توعد بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان في الوقت المناسب.

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وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مشددا على أن دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقا.

تابع خان: "عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي"، موضحا أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبدًا حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

الحرب في السودان

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، ما أدى إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم نحو 700 ألف فروا إلى دول الجوار.