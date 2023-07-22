الاستخبارات الأمريكية: بوتين يسعى للانتقام من قائد فاغنر.. والتمرد أضر بصورة رئيس روسيا

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وليام بيرنز، أن تمرد قوات "فاغنر" أضر بصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرجحاً أن يسعى الأخير إلى الانتقام من قائد المجموعة يفغيني بريغوجين المتواجد حاليا في بيلاروسيا.

اقرأ أيضا| البيت الأبيض يؤكد تصريح قائدهم: مجموعة فاغنر لا تقاتل حاليا في أوكرانيا

أضاف بيرنز، خلال حديثه في منتدى "آسبن" للأمن في كولورادو، أن "تمرد فاغنر كشف عن نقاط ضعف كبيرة في النظام الروسي الذي بناه بوتين، والأجهزة الأمنية والعسكرية وصناع القرار في البلاد يبدو أنهم كانوا على غير هدى لمدة 36 ساعة".

تمرد فاغنر في روسيا

تابع أن "تمرد فاغنر هدد الصورة التي سعى بوتين لتقديمها في روسيا، بالنسبة إلى الروس الذين اعتادوا على الرئيس في السلطة، كان السؤال: هل الإمبراطور ليس لديه ملابس؟ أو على الأقل: لماذا يريد وقتاً طويلاً حتى يرتدي ملابسه؟".

استكمل: "التمرد أحيا أسئلة عند النخبة الروسية منذ غزو أوكرانيا حول حكم بوتين وانفصاله النسبي عن الأحداث وتردده في اتخاذ القرار، التمرد هو الهجوم الأكثر مباشرة على روسيا خلال 23 عاماً من حكم فلاديمير".

أشار إلى أن "بوتين يفكر فيما يجب القيام به مع فاغنر، وماذا يفعل مع بريغوجين نفسه"، مرجحا أن يسعى الرئيس الروسي إلى "تهميش بريغوجين تدريجاً مع الإبقاء على (فاغنر)".