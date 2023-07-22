مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي يضخ أكثر من 3 ملايين لتر مياه بالحديدة في يونيو

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

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جرى خلال شهر يونيو 2023م، ضخ 1.890.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 1.890.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام.

كما تم تنفيذ 130 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ حملتين لنظافة للمخيمات، وإجراء 61 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وصيانة 26 حماماً، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه.

وحسب وكالة "واس"؛ يستفيد من تلك الخدمات 9.800 فرد.