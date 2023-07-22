رسميًا.. صالح العمري خامس صفقات الاتحاد

أعلن الاتحاد اليوم السبت تعاقده مع صالح العمري جناح أبها لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العمري انضم إلى الفريق بعقد لمدة 3 مواسم.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن العمري، صاحب الـ29 عامًا، وقع على العقود في معسكر الفريق المقام في مدينة الطائف، استعدادًا للموسم الجديد.

وحسب البيان، رحب أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد بصالح العمري، وتمنى له ولزملاه التوفيق في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية محلية أشارت في وقت سابق إلى أن العمري وصل إلى مدينة جدة، أمس الجمعة، من أجل الالتحاق بمعسكر الفريق في الطائف، بعد اتفاق إدارتي أبها والاتحاد على الانتقال النهائي.

ونقل العمري رغبته إلى إدارة أبها في تمثيل صفوف الاتحاد الموسم المقبل، الذي يشارك في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها ديسمبر المقبل في السعودية.

أول تصريحات العمري بعد الانضمام إلى الاتحاد

من جانبه، عبر صالح العمري، لاعب الاتحاد الجديد، عن سعادته بارتداء قميص الفريق، ووعد جماهير ناديه بتقديم الأفضل.

وكتب العمري، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب الإعلان عن انضمامه إلى الاتحاد، "بسم الله توكلت على الله بداية جديدة، ومرحلة جديدة مع بطل الدوري".

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وأضاف "أسأل الله التوفيق، وهذا كله جاء بفضل الله، ثم دعاء الوالدين ودعم عائلتي".

كما وجه العمري الشكر لإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي على ثقتهم، كما شكر علي الرماح وكيل أعماله على جهوده ومساعدته في تحقيق رغبته.

بسم الله توكلت على الله بداية جديدة ومرحله جديده مع بطل الدوري @ittihad اسأل الله التوفيق وهذا كله جاء بفضل الله ثم دعاء الوالدين ودعم عائلتي.

اشكر ادارة الاتحاد برئاسة الاستاذ انمار الحائلي ونائبه احمد كعكي على ثقتهم واوعدكم بالأفضل بإذن الله 💛

وما أنسى @Ali_Alrammah على جهوده… pic.twitter.com/FKY09l4W1n — صالح العمري (@al9l7i15) July 22, 2023

العمري خامس صفقات الاتحاد

ويعتبر العمري هو خامس لاعب ينضم إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف، بعد أن دعّم النادي قائمته بأربعة لاعبين آخرين.

وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وسلطان الفرحان في صفقات انتقال حر بعد انتهاء عقودهم مع أندية ريال مدريد، وتشيلسي، والرائد على الترتيب.

كما ضم الاتحاد جواو فيليبي "جوتا" قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، مقابل 29.10 مليون يورو.

وكان العمري شارك مع أبها في الموسم الماضي 2022ـ2023 في 29 مباراة بكل البطولات، بواقع 2587 دقيقة لعب، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 7 آخرين.