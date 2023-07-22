أكثر مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام خلال عام 1444هـ

عكفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالات الشؤون النسائية، على إقامة العديد من المبادرات، حيث بلغ عدد المستفيدات أكثر من مليون مستفيدة خلال العام الماضي 1444 هـ.

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مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي؛ قالت إن عدد المستفيدات وصل 1,166,894 مستفيدة، كما أن إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية تابعت تنفيذ المبادرات التابعة للوكالة منذ بداية العام إلى نهايته.

وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبد الكريم المعطاني؛ أشارت إلى إطلاق حزمة مبادرات إثرائية ومعرفية وثقافية وتوعوية ورقمية وخدمية هذا العام.

يأتي هذا استعدادًا لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، وسعيًا من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.